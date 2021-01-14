Захарова раскрыла последствия блокировки Трампа в соцсетях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла последствия блокировки действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам Захаровой, травля Трампа в соцсетях повлечет за собой долгосрочные и малопредсказуемые в полном объеме последствия. Она отметила, что волны этих решений еще не докатились до своих ограничений.

«Это токсичность, это действительно такое массовое поражение», — отметила представитель министерства.

Ранее Захарова сравнила блокировку аккаунтов президента США в соцсетях с ядерным взрывом в киберсреде. Она напомнила, что даже «не питающие к Трампу нежных чувств» политики, например канцлер Германии Ангела Меркель, выразили беспокойство относительно блокировок.

В январе американские IT-гиганты заблокировали все аккаунты Трампа в социальных сетях. Кроме того, в Америке отключили популярную среди сторонников политика соцсеть Parler: накануне блокировки там начали появляться призывы переходить в Telegram. Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после митинга и штурма Капитолия 6 января.