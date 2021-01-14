Составлен список самых необычных забытых в такси во время праздников вещей

В прошедшие новогодние праздники россияне чаще пользовались услугами такси и иногда забывали там свои вещи. Сервисы онлайн-такси составили список самых необычных находок, сообщает РИА Новости.

Так, в автомобилях таки «Везет» пассажиры забыли канистру с бензином, один ботинок и военный билет. В одной из заявок о пропаже, отправленных в службу сервиса, значился пьяный зять. Кроме того, в список вошли пижама, гитара, тюбинг, лыжные палки и волшебная палочка.

Пассажиры «Ситимобила» чаще всего забывали в салоне предметы одежды, включая брюки и джинсы, а также ключи и кошельки. Кроме того, нередко оставляют и гаджеты: например, в новогодние праздники в такси забыли мультиварку, ноутбуки и игровую приставку Sony PlayStation 5.

Как уточнили в сервисе, в одной из машин также была забыта сумка с деньгами, которую потом благополучно вернули хозяину. Были случае, когда оставляли также новогоднюю атрибутику: мандарины, шампанское и елку.