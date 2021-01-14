Зебры-самцы подрались за внимание самки и попали на видео

В национальном парке Крюгера, ЮАР, зебры подрались на глазах у очевидцев. Кадры с животными появились на YouTube-канале Kruger National Park Videos.

На записи видно, как два самца толкают и кусают друг друга, пока третья особь, предположительно, самка, гуляет рядом. В битву попытались вмешаться еще четыре зебры, но первые две оставили их сражаться между собой, отбежали в сторону и стали драться еще интенсивнее. Исход их поединка остался неизвестен.

Видео с зебрами собрало тысячи просмотров. «Я давно заметил, когда две зебры дерутся, где-то рядом всегда находится еще несколько сородичей», — подчеркнул один из комментаторов. Другой поинтересовался, кто запечатлен на записи, самки или самцы, и что они не поделили. Представители канала ответили, что самцы сражались за внимание самки.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, запечатлела на камеру, как на ее участке питоны-самцы схлестнулись в битве за самку. «В ту ночь я не сомкнула глаз», — призналась очевидица в подписи к видео.