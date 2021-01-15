Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

В США оправдали заключенного, который отсидел 26 лет в тюрьме за чужое преступление. Об этом сообщает CNN.

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В 1994 году темнокожего американца Эдди Ли Ховарда (Eddie Lee Howard) обвинили в убийстве и изнасиловании 84-летней белокожей жительницы города Колумбус, штат Миссисипи, Джорджии Кемп (Georgia Kemp). Следы от укусов на теле жертв сравнили с прикусом Ховарда, в следствие чего суд признал его виновным и приговорил к смертной казни.

В августе 2020 года его делом занялась правозащитная организация The Innocence Project («Проект Невиновность»). Верховный суд Миссисипи пересмотрел материалы дела и заключил, что сравнительного анализа прикуса заключенного со следами на теле жертвы недостаточно, чтобы обвинить его в преступлении.

За отсутствием иных доказательств в декабре Ховарда освободили из камеры смертников, а 8 января с него сняли все обвинения.

Смертная казнь в США применяется как федеральными судами, так и в ряде штатов. Однако в 2003 году смертные казни по приговору федерального суда были заморожены властями и не приводились в исполнение до 2020 года, когда было принято решение об их возобновлении.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, и вышел на свободу после признания свидетеля во лжи. Свидетель пояснила, что оговорила мужчину, так как ее запугали двое местных жителей, которые жили по соседству с ней.