Невиновный мужчина 19 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

Житель американского штата Филадельфия вышел на свободу после 19 лет, проведенных за решеткой из-за преступления, которого он не совершал. Об этом сообщает издание Black Star News.

Термена Хикса (Termaine Hicks) обвинили в изнасиловании, которое произошло в 2001 году. Тогда 26-летний мужчина шел домой и услышал крик. Он увидел сильно избитую женщину и хотел достать телефон, чтобы вызвать скорую помощь.

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В этот момент на место происшествия приехали полицейские, которых вызвали соседи. Они трижды выстрелили невиновному мужчине в спину. Только после этого они осознали ошибку. Внешность Хикса не совпадала с описанием нападавшего.

Тогда сотрудники правоохранительных органов решили скрыть свой промах. На суде они солгали, что Хикс вытащил пистолет и напал на них. В результате в 2002 году мужчину обвинили в изнасиловании, нападении при отягчающих обстоятельствах, хранении оружия. Его приговорили к 25 годам лишения свободы

Его делом занялась правозащитная организация The Innocence Project («Проект Невиновность»). Результаты проведенного независимым экспертом медицинского осмотра свидетельствуют о том, что в Хикса стреляли сзади. Пистолет, который полицейские якобы обнаружили у него в кармане, на самом деле был резервным оружием одного из сотрудников правоохранительных органов.

Хикса реабилитировали и в среду, 16 декабря, выпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, и вышел на свободу после признания свидетеля во лжи. Свидетель пояснила, что оговорила мужчину, так как ее запугали двое местных жителей, которые жили по соседству с ней.