Раскрыты подробности дела задержанного ФСБ криминального авторитета Анохи

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал задержанного ФСБ по обвинению в вымогательстве Александра Анохина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Следователь на заседании суда сообщил, что Анохин является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде, специализируется на вымогательствах и разбойных нападениях, получает прибыль от преступной деятельности. Сообщалось, что обвиняемый известен в преступном мире, как Аноха.

По данным следствия, 29 марта 2018 года Анохин с сообщниками потребовали 2,5 миллиона рублей и избили предпринимателей в бизнес-центре, пригрозив насилием его родным. Обвиняемый также вымогал у потерпевших ежемесячные выплаты в два миллиона рублей и заявил своим жертвам о мнимом долге в 24 миллиона рублей.

Анохину предъявлено обвинение в вымогательстве. Его защита возражала против ареста, указывая, что он ранее не был судим, на его иждивении находятся больные родственники, сам он характеризуется положительно. Адвокат просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тем не менее Анохина отправили в СИЗО до 28 февраля.

О его задержании сотрудниками ФСБ стало известно 13 января. Аноха считался положенцем в регионе и хранителем воровского общака, а также был связан с похоронным бизнесом. Бизнесмены обращались к положенцу за помощью в решении вопросов, но вместо этого сами становились жертвами разбоя.