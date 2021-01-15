Белорусского журналиста и его девушку заподозрили в финансировании протестов

Минские силовики заподозрили белорусского журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину в финансировании протестов. Об этом пишет издание Tut.by со ссылкой на замглавы МВД республики Геннадия Казакевича.

По данным министерства, пара забирала деньги из специализированных тайников, о которых они узнавали по координатам геолокации. В схронах силовики обнаружили «более 100 тысяч долларов и евро». Александров и Злобина были задержаны еще 13 января. Им вменили статью 342 УК Белоруссии «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Позже в офисе информагентства БелаПАН, где работал мужчина, прошли обыски.

Материалы по теме «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

Отмечается, что деньги для протестующих поступали от гражданской инициативы BYHELP, которая позиционирует себя как фонд, направленный на помощь репрессированным активистам. Средства направлялись для компенсации расходов на адвокатов, оплату штрафов и помощь семьям арестованных.

МВД утверждает, что журналист тратил валюту на собственные нужды: аренду жилья и покупку продуктов. На допросе мужчина заявил, что сотрудничал с фондом, так как «помогать людям — хорошо». О мере пресечения по уголовному делу пока не сообщалось.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил более 300 уголовных дел из-за оскорблений и клеветы в адрес сотрудников силовых структур. К административной ответственности по схожим статьям были привлечены 127 человек.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты столкновениях с силовиками.