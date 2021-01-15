В магазины захотели вернуть книги жалоб через две недели после их отмены

В России захотели вернуть в магазины книги отзывов, жалоб и предложений. С такой идеей выступил Союз потребителей, ее поддерживает Роспотребнадзор, пишут «Известия». Предложение поступило буквально через две недели после того, как книги отменили.

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В конце 2020 года Минпромторг посчитал, что книга жалоб и предложений является пережитком советского прошлого. В министерстве уверены, что россияне предпочитают оставлять отзывы на онлайн-ресурсах торговых сетей. В результате с 1 января 2021 года в России обновили правила реализации товаров по договору розничной купли-продажи, убрав из перечня обязанностей торговых точек пункт о книге жалоб. Для общепита это требование сохраняется.

По мнению главы Союза потребителей Петра Шелища, далеко не все покупатели имеют доступ в интернет. «Возможность внести запись в книгу жалоб помогает избежать скандалов в магазине. Человек может выплеснуть свои эмоции на бумагу, а не на продавца», — считает он.

Несмотря на ликвидацию книг жалоб, не все ретейлеры от них отказались. В «Ашане» заявили, что продолжают пользоваться книгами, поскольку те являются одними из важнейших инструментов обратной связи, с помощью которых покупатели могут оставить замечание или благодарность. От книги жалоб также решила не отказываться «Лента»; в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магните» и Metro на запрос не ответили.