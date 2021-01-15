Профессиональный бездельник заработал 21 миллион рублей за два с половиной года

Японец заработал около 30 миллионов иен (21,2 миллиона рублей) за два с половиной года, устроившись профессиональным бездельником. Об этом сообщает The Independent.

37-летний Сёдзи Моримото (Shoji Morimoto) из Токио проводит время с людьми за деньги. Однако при этом он только ест, пьет, ходит и дает односложные ответы на вопросы. Нанять Моримото можно за 10 тысяч иен (семь тысяч рублей), плюс расходы на проезд и еду для него.

Японец впервые предложил свои услуги в июне 2018 года. Он опубликовал твит: «Предлагаю себя в аренду как профессионального бездельника. Вам сложно одному пойти в магазин? Вам не хватает игрока в команде? Вам надо, чтобы кто-то забил вам место? Я не умею делать ничего, кроме простых задач». Пост широко разошелся, и за это время услугами Моримото воспользовались более трех тысяч раз.

Мужчина утверждает, что в основном его нанимают одинокие и скучающие люди, которым надо выговориться кому-то. Моримото обедал с клиентами, позировал с ними для снимков в Instagram, ловил с ними бабочек в парке, сопровождал человека, который шел подавать на развод, выслушивал медицинских работников, жаловавшихся на тяжелую работу. Однажды его нанял убийца, пожелавший рассказать кому-то о своем преступлении.

Сам Моримото женат, у него есть высшее образование и ученая степень по физике. До лета 2018 года он работал в издательстве. За годы работы профессиональным бездельником японец написал книгу и стал прообразом героя сериала. Свою миссию он описывает так: «Я не друг и не знакомый, я свободен от раздражающих аспектов, которые всегда есть в отношениях, но зато могу помочь облегчить страдания других людей из-за одиночества».

Клиенты благодарят Моримото, один из них отметил, что без него ни за что бы не решился обратиться в больницу.