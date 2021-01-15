Чересчур откровенное платье популярного бренда сочли способным вызвать боль

Покупатели сочли чересчур откровенный наряд модного бренда Fashion Nova способным вызвать болезненные ощущения из-за деталей, расположенных на его передней части. Соответствующая дискуссия развернулась в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет об облегающем длинном черном платье Chain Gang Cut Out. На размещенном в сети кадре видно, что оно оформлено широким вырезом, который частично обнажает грудь и талию модели, а также шнуровкой в виде цепей со стразами. Стоимость наряда на сайте марки составляет почти 50 долларов.

Публикация набрала около 20 тысяч лайков, но многие пользователи сети принялись критиковать выставленную на продажу вещь. «Это выглядит болезненно и неудобно», «Извините, но такое впечатление, что все оно сейчас лопнет», «Какого черта?», «Нет уж, спасибо», — высказывались они.

Ранее в январе неприличный дизайн вещи в ассортименте марки Fashion Nova озадачил пользователей сети. Речь идет о сетчатых колготках Glow Up, которые оформлены стразами и вырезами, обнажающими ягодицы и бедра. Их стоимость составляет почти 15 долларов (1113 рублей).