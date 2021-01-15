В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток

В Москву поставили партию из почти 10 миллионов пар использованных медицинских одноразовых виниловых перчаток. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 9,9 миллиона изделий прибыли из-за рубежа по заказу одной из российских компаний. Ни ее наименование, ни название иностранной фирмы-поставщика, с которой заключался контракт, в прокуратуре не уточнили.

«Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Там указывается, что предоставление уже использованных перчаток — грубое нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовым заболеваниям людей.

В России из-за пандемии коронавируса введены ограничительные меры, согласно которым россияне в том числе должны носить маски и перчатки. При этом граждане должны будут носить средства индивидуальной защиты и после того, как сделают прививку от коронавируса, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Массовая вакцинация в России стартует 18 января — такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова после поручения Владимира Путина начать делать россиянам прививки со следующей недели. Кампания стартовала в стране 5 декабря, но первыми препарат получили учителя и врачи.