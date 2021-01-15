Трамп закончил расширять черный список китайских компаний

Дональд Трамп больше не планирует расширять черный список китайских компаний. Об этом заявил заместитель главы Госдепартамента США Кейт Крач, передает ТАСС.

По его словам, добавление девяти компаний в этот список, включая Xiaomi, вероятнее всего, станет последним расширением списка для нынешней администрации.

14 января сообщалось, что Пентагон внес компанию Xiaomi в черный список китайских фирм, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью КНР. В их число вошли один из крупнейших в мире производителей смартфонов Xiaomi и китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Отмечалось, что на указанные компании будет распространено действие указа Трампа о запрете американских инвестиций в связанные с военными китайские фирмы. Согласно документу, американские инвесторы должны избавиться от указанных активов к 11 ноября этого года.