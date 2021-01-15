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Трамп закончил расширять черный список китайских компаний

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Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS

Дональд Трамп больше не планирует расширять черный список китайских компаний. Об этом заявил заместитель главы Госдепартамента США Кейт Крач, передает ТАСС.

По его словам, добавление девяти компаний в этот список, включая Xiaomi, вероятнее всего, станет последним расширением списка для нынешней администрации.

14 января сообщалось, что Пентагон внес компанию Xiaomi в черный список китайских фирм, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью КНР. В их число вошли один из крупнейших в мире производителей смартфонов Xiaomi и китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Отмечалось, что на указанные компании будет распространено действие указа Трампа о запрете американских инвестиций в связанные с военными китайские фирмы. Согласно документу, американские инвесторы должны избавиться от указанных активов к 11 ноября этого года.

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