Лечившая пациентов с COVID-19 медсестра обогатилась на 73 миллиона рублей

Медсестра из американского штата Северная Каролина, лечившая пациентов с COVID-19, сыграла в лотерею и сорвала джекпот. Об этом сообщает новостной сайт ABC13.

6 января Терри Уоткинс (Terri Watkins) выиграла миллион долларов (73,4 миллиона рублей). «Я подумала, что это розыгрыш, — признается она. — Я даже немного расстроилась, честно говоря! Я не могла поверить, что это правда, это просто не могло быть правдой. Я до сих пор в шоке и не могу осознать, что произошло».

Уоткинс пока не решила, на что потратит денежный приз, однако подумывает о покупке нового дома. «Сейчас я хочу не спешить и подумать, куда разумнее всего вложить деньги», — отметила победительница.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния рождественская игра с матерью сделала сына долларовым миллионером. Мать разыграла среди членов семьи билет мгновенной лотереи, который достался сыну и в результате оказался выигрышным.