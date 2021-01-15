Россия запретила ввоз томатов и перца из Казахстана

Поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана запрещены с 18 января. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

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Ранее в свежих томатах, поступивших в Россию, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов. Ведомство уведомило казахстанскую сторону об этом и попросило предоставить результаты расследования. Однако реакции со стороны Казахстана не последовало, отмечается в сообщении. Ограничения на поставки томатов и перца нужны, чтобы не допустить занос и распространение вируса.

В декабре прошлого года Россия запретила ввоз яблок и томатов из Азербайджана из-за обнаруженных в продукции вредителей. Специалисты зафиксировали 17 нарушений. Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических нарушениях. Позже запрет был частично снят.

Россельхознадзор в декабре также объявил о частичном запрете ввоза в страну томатов и перцев из Армении. Речь шла о поставках из Армавирской области республики.