В Казахстане назначили премьер-министра по просьбе Назарбаева

Парламент Казахстана переизбрал Аскара Мамина премьер-министром страны на новый срок, его кандидатуру утвердил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Сообщение об этом появилось на сайте администрации главы государства.

По данным издания «Sputnik Казахстан», за выдвижение Мамина проголосовали 78 депутатов от правящей партии «Нур-Отан», воздержался 21 представитель Народной партии и фракции «Ак жол» (Светлый путь). Накануне кандидатуру избранного премьера попросил поддержать первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Впервые Аскар Мамин был назначен премьер-министром страны 25 февраля 2019 года.

10 января в Казахстане прошли очередные выборы депутатов Мажилиса, в которых приняли участие пять партий. Для прохождения в парламент требовалось преодолеть семипроцентный барьер. Победу одержала партия «Нур-Отан», возглавляемая Назарбаевым. Она набрала 71,09 процента голосов и получила 76 мандатов. Семипроцентный барьер также преодолели партия «Ак жол» (Светлый путь) с 10,95 процента голосов и Народная партия Казахстана с 9,1 процента голосов.