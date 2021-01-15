Отчаянные попытки детеныша бородавочника вырваться из лап льва попали на видео

Молодой лев в кенийском заповеднике Масаи-Мара играл с испуганным детенышем бородавочника и лизал его, прежде чем убить свою жертву. На видео с отчаянными попытками животного вырваться из лап хищника обратило внимание издание Daily Mail.

29-летняя фотограф дикой природы Нили Гудка (Nili Gudhka) из Найроби сняла видео со 180-килограммовым львом, который играет с крошечным детенышем бородавочника перед тем, как убить его.

«Наш гид получил по рации сообщение, что прайд львов выходит на охоту. Мы поспешили на место и увидели двух львиц, которые охотились на семью бородавочников», — рассказала Гудка.

Самке бородавочника удалось скрыться, а ее детеныш не мог бежать так быстро. Львица поймала его, придавила к земле и начала переводить дыхание. Тогда молодой лев подбежал, схватил бородавочника и унес его.

На записи видно, как лев лижет спину бородавочника, пока тот отчаянно пищит и пытается сбежать. Хищник немедленно останавливает жертву лапой и хватает зубами.

Вскоре после этого лев задушил детеныша и начал поедать его. Мать бородавочника наблюдала эту сцену издалека.

«Природа непредсказуема, жестока и не прощает ошибок. На это тяжело смотреть, но мы должны находить в себе храбрость. Нельзя вмешиваться», — подчеркнула Гудка. Она отметила, что домашние кошки так же играют с едой.

Ранее сообщалось, что лев в национальном парке Крюгера в ЮАР напал на львицу и отобрал убитую ею импалу на глазах у притаившегося поблизости леопарда. На записи видно, что голодная львица попыталась дать отпор сопернику, но потерпела неудачу.