Макгрегор высказался о возможном бое с Пакьяо

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высказался о возможном поединке по боксу с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Интервью с ирландцем опубликовано в YouTube-канале TheMacLife.

32-летний боец не отказался от противостояния с чемпионом мира по боксу. «Переговоры оживились. Речь идет о поединке уже в этом году», — отметил Макгрегор. При этом спортсмен затрудняется назвать примерную дату ивента.

24 января Макгрегор подерется с американцем Дастином Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это выступление станет первым для ирландца после его возвращения в MMA. Летом Макгрегор объявил об уходе из спорта, а уже осенью намеревался провести показательный бой с Порье. UFC договорился с обоими спортсменами, что ознаменовало возвращение Макгрегора к профессиональным выступлениям.

В октябре Макгрегор сообщал о готовности провести поединок с Пакьяо уже в январе 2021 года. Это было до переговоров с UFC о возвращении в MMA.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.