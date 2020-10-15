Макгрегор назвал дату боя с Порье

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал дату боя с американцем Дастином Порье. Соответствующий пост доступен в его Twitter.

«Я подтверждаю, 23 января все будет!» — написал боец. Он подчеркнул, что хотел бы провести поединок Cowboys Stadium в Далласе (штат Техас). Также Макгрегор подтвердил, что после встречи с Порье будет готовиться к боксерскому бою с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Поединок Макгрегора и Порье анонсировали 8 октября. Уточнялось, что ирландец принял предложение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). При этом в последнем сообщении Макгрегора упоминание промоушена отсутствует.

В июне 2020-го Макгрегор объявил, что уходит из спорта. Он уже дважды делал такие заявления, но каждый раз менял свое решение. Ирландец становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Порье за карьеру в ММА одержал 26 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Американец — бывший временный чемпион UFC в легком весе.