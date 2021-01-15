Мир
 
Последние новости
Германия разрешила немедленно достраивать «Северный поток-2»
Поклонская рассказала о способе урегулировать спор по Крыму
В США уволили россиянина из-за поста о штурме Капитолия
Расследование убийства Михаила Круга вывело на след банды «Тверские волки»
Арми Хаммер жаждал приготовить из бывшей возлюбленной барбекю
Чиновников в российском регионе отправили расчищать дороги от снега
Гинцбург рекомендовал не носить маски при высоком уровне антител
Привитая от коронавируса женщина устроила истерику в самолете и попала на видео
Отчаянные попытки детеныша бородавочника вырваться из лап льва попали на видео
США испытают в Арктике «убийцу» генерала Сулеймани
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД России рассказали о рисках деградации отношений с США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МИД России рассказали о рисках деградации отношений с США. Таким опасением поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, за четыре года президентства Дональда Трампа Москве и Вашингтону так и не удалось наладить отношения. «В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки... В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что вести разговор с Россией «языком угроз и запугивания» ради односторонних уступок бесперспективно.

14 января представитель МИД сравнила блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях с ядерным взрывом в киберсреде. Она напомнила, что даже «не питающие к Трампу нежных чувств» политики, например канцлер Германии Ангела Меркель, выразили беспокойство относительно блокировок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД России сравнил блокировку аккаунтов Трампа с ядерным взрывом
Захарова раскрыла последствия блокировки Трампа в соцсетях
Захарова заявила о необходимости моментальной реакции на блокировку в соцсетях