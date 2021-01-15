В МИД России рассказали о рисках деградации отношений с США. Таким опасением поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, за четыре года президентства Дональда Трампа Москве и Вашингтону так и не удалось наладить отношения. «В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки... В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что вести разговор с Россией «языком угроз и запугивания» ради односторонних уступок бесперспективно.

14 января представитель МИД сравнила блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях с ядерным взрывом в киберсреде. Она напомнила, что даже «не питающие к Трампу нежных чувств» политики, например канцлер Германии Ангела Меркель, выразили беспокойство относительно блокировок.

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