Набиуллина рассказала о своем вкладе в благосостояние россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе панельной дискуссии на Гайдаровском форуме рассказала о вкладе регулятора и его денежно-кредитной политики в рост благосостояния россиян. Трансляция дискуссии ведется на сайте форума.

«Денежно-кредитная политика, на мой взгляд, безусловно, вносит вклад в рост благосостояния. Низкая и контролируемая инфляция — почему мы за нее так бились, ее бенефициарами являются широкие слои населения», — отметила Набиуллина.

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При этом, по ее словам, способность денежно-кредитной политики ЦБ влиять на темпы экономического роста вызывает вопросы. «Важно определить, каким должен быть экономический рост. Потому что экономический рост — это условие недостаточное, но условие для роста благосостояния. Каким должен быть экономический рост, чтобы благосостояние постоянно росло, чтобы оно не было мимолетным чтобы оно не зависело от конъюнктурных факторов», — сказала глава ЦБ.

Также она отметила, что само понятие роста ВВП и его влияния на национальную и мировую экономику требует осмысления.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 14-15 января. В условиях пандемии коронавируса он проводится в смешанном формате: участники выступают на площадках РАНХигС, а зрители наблюдают за ними онлайн. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.