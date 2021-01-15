Девушка заказала пиццу вместо праздничных блюд от родственников и объяснилась

Девушка рассказала на Reddit, как во время праздничного ужина с родственниками возлюбленного отказалась от приготовленных ими блюд и заказала вместо них пиццу. Пользовательница с ником car12269 объяснила, что она вегетарианка, а на столе не было ничего без мяса. В комментариях многие поддержали ее решение.

Проживающая в США рассказчица пояснила, что из-за ограничений в связи с пандемией пока остается в штате, где живет ее бойфренд и его родители. В связи с этим свой день рождения она отмечала в их доме. «Я вегетарианка уже 13 лет, в этом нет чего-то нового или чего-то, что люди не знают», — добавила девушка.

Она увидела, как семья готовила пасту с кусочками бекона, а после этого овощи готовились на той же сковороде, что и мясо — посуду не стали чистить. Родители возлюбленного за столом заметили, что сделали блюдо без мяса, но девушка объяснила, что они все в масле от свиного жира.

«Я заказала пиццу на дом, ее в итоге привезли, и в этот момент родители были недовольны, что я так поступила. Я напомнила им, что не ем мясо, поэтому могу выбрать себе другую еду», — резюмировала автор публикации. По ее словам, в итоге они довольно быстро ушли от родных бойфренда и провели прекрасный вечер на катке.

В комментариях большинство пользователей поддержали ее шаг. Так, mm172 отметил, что если празднование было в ее честь, то родителям стоило более внимательно сосредоточиться на том, что именно приготовить, зная о вегетарианстве. По мнению Miss_Magpie_, это было верным решением и потому, что после стольких лет отказа от мяса даже небольшие изменения в привычках могли привести к сложностям при переваривании и сильным болям в животе.