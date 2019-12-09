Крошечный веганский десерт разозлил пользователей сети

Пользовательница Twitter под ником Yazmin опубликовала фото десерта, который ей подали в одном из ресторанов в честь дня ее рождения. Внешний вид угощения возмутил некоторых юзеров, другие же нашли его забавным.

На снимке была тарелка, на которой шоколадным сиропом было написано «С днем рождения». Посередине блюда лежал кусок банана с одной свечкой.

Такое поведение сотрудников ресторана разозлило часть пользователей. «Могли хотя бы целый банан дать!» — писал юзер The Rythmatician. «Сожги это заведение!» — советовал Zachy. Некоторые решили, что такой десерт выглядит смешно. Сама Yazmin призналась, что отнеслась к произошедшему с юмором.

Другие веганы в комментариях поделились похожим опытом. «Однажды один из моих коллег переходил на работу в другой магазин и подарил всем печенье, а мне сельдерей», — рассказала девушка под ником Steph. Пользовательница Oat Milk Enthusiast вспомнила, как вместо мороженого ей подали взбитые сливки в чашке.

Ранее стало известно о том, что блогер-веган Кайл О'Салливан (Kyle O’Sullivan) попал в тюрьму после того, как угрожал бывшей девушке убийством. Он также подкарауливал ее на парковке и звонил по 50 раз в день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!