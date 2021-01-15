Россияне назвали идеальный тип жилья

Почти 70 процентов россиян считают лучшим для проживания индивидуальный дом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом развития «Дом.рф» и ВЦИОМ. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, всего в России 61,7 миллиона семей. Из них большинство — 64 процента — проживают в многоквартирных домах, 30 процентов — в частных домах, таунхаусах, коттеджах в организованных поселках, и 4 процента — в общежитии или отдельной комнате (еще 2 процента не назвали тип жилья). Подавляющее большинство опрошенных сочли идеальным для проживания индивидуальный дом.

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Выбор в пользу частного жилья чаще всего делают люди среднего возраста (35–59 лет), в то время как более молодые и пенсионеры предпочитают жить в квартирах. Желающие обосноваться в индивидуальном жилье выделяют два основных его преимущества: хорошая экология (40 процентов) и благоустройство прилегающей территории (25 процентов).

«В стране огромный потенциал для роста спроса на индивидуальные дома — более 23 миллионов семей хотели бы переехать из квартиры в индивидуальное жилье, — отмечается в предоставленных материалах. — При этом реально готовы перебраться в частный дом в перспективе трех лет и считают, что располагают достаточными для этого средствами, по данным опроса, всего лишь 1,4 миллиона семей».

По мнению экспертов, разрыв между желанием и планами граждан объясняется низкой распространенностью ипотеки в секторе частного жилья.

Опрос, проведенный полгода назад, летом 2020-го, показал, что популярность индивидуального жилья в России резко повысилась из-за пандемии коронавируса. Тогда 39 процентов респондентов высказались в пользу частных домов, 17 процентов сообщили, что проживание в многоквартирном доме теперь кажется им менее предпочтительным.

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