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В Роспотребнадзоре заявили о пройденном пике по коронавирусу в России

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Фото: РИА Новости

Пик по коронавирусу в России, скорее всего, уже пройден. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас наблюдается стабилизация ситуации, при этом, поскольку территория страны большая, и условия распространения инфекции в регионах разные. «Хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — сказала Пшеничная.

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