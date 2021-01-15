Украина растеряла счастье

Украина оказалась на 38-м месте в рейтинге самых счастливых стран, составленном агенством Gallup International. Счастливыми себя считают 14 процентов жителей, что на 19 процентов меньше, чем в 2019-м, когда этот показатель составлял 33 процента. О том, что украинцы растеряли счастье, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в 42 странах мира, передает «Интерфакс-Украина».

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Как сообщается в пресс-релизе Киевского международного института социологии (КМИС), в целом по миру в 2020 году считают себя счастливыми 40 процентов населения. Самой счастливой страной оказалась Киргизия (85 процентов). В Европейском союзе наиболее счастливой страной является Испания (56 процентов), в Польше этот показатель составил 39 процентов.

Единственной опрошенной страной с отрицательным индексом счастья оказалась Северная Македония, где индекс составил минус 3 процента.

Опрос проводился в 42 странах мира, всего в исследовании приняли участие 38 709 человек. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин или личным путем, или по телефону, или через интернет. Погрешность опроса составляет 3-5 процентов.

В ноябре аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) определили долю россиян, считающих себя счастливыми. Проведенный мониторинг уровня счастья показал, что большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81 процент. Полную уверенность в этом выразила треть респондентов — 31 процент.