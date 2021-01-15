Российский певец Михаил Шуфутинский отреагировал на возможный запрет на въезд в Литву в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам артиста, ему ничего не известно о планах властей Литвы. «Я думаю, что это очередная глупость, раздутая журналистами», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти республики обсудят возможность запретить въезд в страну российским артистам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Глава МИД отметил, что причиной для беспокойства у руководства страны стало известие, что организаторы концертов звезд получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике. По его мнению, власти страны должны были отыскать четкие юридические основания для запрета на въезд артистов, несмотря на то что «музыкальные пристрастия могут быть разными».