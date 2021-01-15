Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни завершил карьеру. Об этом сообщает The Athletic.

35-летний англичанин был назначен главным тренером клуба «Дерби Каунти». До этого он временно занимал данную должность. Контракт Руни с клубом рассчитан на два с половиной года. В штаб англичанина войдут Лиам Росеньор, Шэй Гивен и Джастин Уокер. При этом экс-форвард «красных дьяволов» больше не появится на поле в качестве действующего футболиста.

В ноябре «Дерби Каунти» покинул голландский специалист Филлип Коку. Руни был назначен исполняющим обязанности главного тренера после его отставки.

В августе 2019-го Руни присоединился к «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. До этого форвард выступал в США, защищая цвета «Ди Си Юнайтед».

В Английской премьер-лиге Руни запомнился выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он пять раз выигрывал чемпионат Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов.

На счету Руни 53 матча в 120 матчах сборной Англии.