Уэйн Руни нарушил карантин ради встречи с вызвавшим проституток футболистом

Английский нападающий «Дерби Каунти» Уйэн Руни получил выговор от полиции из-за встречи с соотечественником Кайлом Уокером из «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний Руни нарушил правила карантина и отправился на игру в гольф вместе с Уокером. До этого 29-летний защитник «Сити» попал под критику из-за приглашения к себе домой двух проституток.

5 апреля стало известно, что Уокеру грозит штраф в размере 250 тысяч фунтов. При этом санкции к футболисту применит его клуб. Сам англичанин уже принес извинения.

О секс-вечеринке в квартире Уокера сообщил британский таблоид The Sun. Примечательно, что до этого сам футболист призывал болельщиков к соблюдению мер карантина.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. 4934 умерли от инфекции. 135 пациентов удалось вылечить.

Руни известен по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Сейчас игрок выступает за ирландский «Дерби Каунти» в Чемпионшипе.

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