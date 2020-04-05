Устроившего домашнюю секс-вечеринку на карантине футболиста АПЛ оштрафуют

«Манчестер Сити» оштрафует защитника сборной Англии Кайла Уокера, устроившего секс-вечеринку во время карантина на 250 тысяч фунтов стерлингов (283 тысячи евро). Об этом сообщает The Mirror.

По контракту с «горожанами», который истекает в июне 2024 года, недельный заработок футболиста составляет около 110 тысяч фунтов (124 тысячи евро). Игрок уже принес извинения за свое поведение.

Ранее в воскресенье, 5 апреля, таблоид The Sun сообщил, что Уокер вместе с другом вызвал двух проституток к себе домой. Вечеринка прошла в ночь перед тем, как в аккаунте защитника в Instagram появилось видео с призывом соблюдать карантин.

Уокер в нынешнем сезоне провел 21 матч в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. 3 апреля паузу в чемпионате продлили на неопределенный срок из-за развития пандемии коронавирусной инфекции.

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