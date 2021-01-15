Женщина похудела на 54 килограмма из страха лишиться зубов

Весившая 195 килограммов жительница американского города Хьюстон, штат Техас, начала бегать и за два года похудела на 54 килограмма из опасения лишиться зубов. Об этом сообщает издание Runner's World.

В июле 2018 года Джессика Мари Фуэнтес (Jessica Marie Fuentes), которой тогда было 25 лет, упала и сломала зуб. Когда она пошла к стоматологу, врач сказал, что если американка не сменит рацион, то к 30 годам останется без зубов.

На тот момент она весила 195 килограммов. Состояние здоровья Фуэнтес ухудшалось. До этого она пробовала худеть. В 2015 году брат пытался приобщить ее к бегу. Даже с весом в 195 килограммов женщине удавалось пробежать пять километров за два часа.

Тем не менее сброшенный вес возвращался к ней. Долгое время женщина не любила себя и заедала неприятные эмоции. Однако потом она поняла, что изменить образ жизни сможет, только взяв себя в руки.

В 2019 году американка начала постепенно худеть. Она занималась бегом и работала над своим рационом. Фуэнтес начала контролировать размер съедаемых порций. Друг посоветовал ей кетодиету.

Через полтора года она отметила улучшение состояния здоровья. Она впервые смогла носить женственную одежду. Кроме того, ей больше не приходилось просить дополнительный ремень в самолете.

Сейчас американка весит 140 килограммов, но ее цель — достичь веса в 79 килограммов.

Ранее сообщалось, что располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и старается ходить по десять тысяч шагов в день.