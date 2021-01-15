Xiaomi ответила на санкции США

Китайская Xiaomi, которая является одним из главных производителей смартфонов в КНР, отреагировала на санкции США. В компании заявили, что не имеют связей с китайскими военными и примут меры для защиты интересов своих акционеров. Об этом говорится в заявлении производителя, копия которого есть у «Ленты.ру».

«Компания подчеркивает, что ее услуги и продукция используются в гражданской и коммерческой сферах. Xiaomi подтверждает, что она не принадлежит, не контролируется и никак не связана с китайскими военными, а также не является китайской военной компанией, подпадающей под действие американского закона о нацбезопасности», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что Пентагон внес Xiaomi в черный список китайских компаний, которые ведут дела в США, но связаны с военной отраслью КНР. В результате акции производителя рухнули на 10 процентов. Помимо Xiaomi под ограничения попали еще восемь китайских компаний. На них будет действовать указ президента США Дональда Трампа, который запрещает инвестиции в такие фирмы.

В Госдепартаменте уже заявили, что добавление девяти компаний, включая Xiaomi, в черный список, скорее всего, станет последним его расширением при нынешней администрации президента.