ФСБ заинтересовалась депутатом и его построенным подчиненными домом для тещи

Управление ФСБ по Бурятии заинтересовалось депутатом горсовета и главой МУП «Водоканал» Жаргалом Цыбиковым, который заставил подчиненных строить дом для своей тещи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Собранные сотрудниками спецслужбы материалы легли в основание уголовного дела. Чиновника заподозрили в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и частью 3 статьи 160 («Присвоение в крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в 2019 году Цыбиков заставил подчиненных безвозмездно работать на участке, принадлежащем его теще — строить дом, прокладывать коммуникации и выполнять другие хозяйственные работы. На это депутат потратил полмиллиона рублей, принадлежащие «Водоканалу». Кроме того, с 2018-го по 2020 год по требованию чиновника сотрудники, обслуживающие автопарк предприятия, проводили махинации с путевыми листами, завышая показатели пройденного машинами пути. Так Цыбиков присвоил более 700 тысяч рублей, выделенных на топливо.