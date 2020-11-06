Бывший мэр российского города получил 2,5 года колонии за превышение полномочий

Бывший мэр дагестанского города Избербаш Амир Магомедов получил 2,5 года заключения в колонии-поселении за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Отмечается, что ему были предъявлены обвинения по 15 эпизодам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»). «Приговором городского суда ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, с 2013 по 2015 год Магомедов, будучи главой города, бесплатно передал в пользование 15 жителям города участки под строительство общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Получившие землю горожане не состояли в реестре нуждающихся.

Кроме того, в пользу города с бывшего мэра взыскали 1,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывший депутат заксобрания Приморья и директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор Милуш обвинен в растрате 700 миллионов рублей и приговорен к 2,5 года колонии общего режима. Отмечалось, что он заключал фиктивные договоры на оказание юридических услуг и благотворительные пожертвования.