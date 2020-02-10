Бывший мэр Тбилиси получил три года тюрьмы

Бывший мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава получил три года и два месяца тюрьмы по делу о растрате более 48 миллионов лари (почти 16,8 миллиона долларов). Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает Sputnik Грузия.

Приговор вынес Верховный суд Грузии, признав Угулаву виновным в превышении служебных полномочий. По словам его адвоката, суд принял решение лишить бывшего чиновника свободы на девять лет, однако срок сократили по закону об амнистии и учетом того, что экс-мэр уже отсидел три года по другому делу и вышел на свободу в январе 2017-го.

Угулава назвал новый приговор политически мотивированным. Он сообщил, что уже собрал чемодан и готов отправиться в тюрьму.

В 2018 году Тбилисский городской суд признавал Угулаву виновным в превышении полномочий по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси в 2011-2012 годах и приговорил к 1 году и 3 месяцам тюрьмы. Однако экс-мэра не отправили в тюрьму, поскольку он уже отсидел по делу о создании фиктивных рабочих мест. После этого дело рассматривал Верховный суд Грузии.

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