Скрывшийся с места драки на лимузине сын российского мэра избежал тюрьмы

Калининский районный суд Чебоксар (Чувашия) приговорил к условному сроку 19-летнего сына мэра города Олега Ладыкова, оказавшего сопротивление при задержании после погони на лимузине и массовой драки. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Подсудимому назначено наказание в виде одного года и четырех месяцев условно по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 116 («Побои») УК России. В приговоре указано, что условный срок назначен в связи с наличием смягчающих обстоятельств: признанием Ладыковым своей вины и возмещением потерпевшим морального вреда.

Судом установлено, что вечером 9 февраля Ладыков, находясь в компании в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избил двух потерпевших. 15 февраля молодой человек в служебном кабинете управления МВД города Чебоксары ударил в лицо сотрудника полиции. Ладыков был недоволен его законными действиями.

На суде сын мэра просил прекратить уголовное дело в связи с его примирением с потерпевшими или оштрафовать его. Однако прокурор выступил против, и суд не внял просьбе обвиняемого.

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Сообщник Ладыкова, участвовавший с ним в драке, был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Государственный обвинитель просил для сына мэра наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении.

12 февраля сообщалось, что Ладыкова поместили под домашний арест. По данным газеты «Комсомольская правда — Казань», молодой человек с друзьями устроили массовую драку и скрылись на лимузине. Их попытался остановить полицейский патруль, но сын мэра оказал им сопротивление. После инцидента Ладыков-старший извинился перед пострадавшими, заявив, что его совершеннолетний сын готов понести наказание по всей строгости закона.

В 2016 году сын чебоксарского мэра за рулем чужой машины выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ, оба водителя получили телесные повреждения. Выяснилось, что Ладыков-младший был без прав и отказался от медосвидетельствования на наличие алкоголя. Тогда 17-летний подросток отделался штрафом в 15 тысяч рублей. Его отец также сделал публичное заявление, назвав поступок сына социально опасным, и заявил о своей готовности тоже понести наказание.

Алексей Ладыков стал главой администрации Чебоксар в 2011 году.

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