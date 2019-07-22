Мэр российского города получил восемь лет тюрьмы за взятку от строителей

Районный суд Каменска-Уральского в понедельник, 22 июля, приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего главу города Михаила Астахова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчину признали виновным в получении крупной взятки от представителя одной из местных строительных компаний за «помощь». Как отметили в прокуратуре, помощь заключалась в «своевременном и беспрепятственном» принятии строительных работ, выполнявшихся в рамках двух контрактов с муниципалитетом. Речь шла, в частности, о работах по возведению детского сада и двух жилых домов на территории Каменска-Уральского.

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Следствием установлено, что Астахов получил от строителей денежные средства и имущество, в том числе автомобиль Toyota Venza, примерно на 6 миллионов рублей. При этом работы по муниципальным контрактам были выполнены лишь частично — несмотря на то, что исполнитель получил оплату в полном объеме.

Помимо тюремного срока, Астахову назначен штраф в размере около 12 миллионов рублей (двукратная сумма взятки). Кроме того, он лишится всех государственных наград, уточняет РИА Новости.

Михаил Астахов возглавлял администрацию Каменска-Уральского в период с 2008-го по 2016 годы. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также имеет звание «Почетный металлург Российской Федерации».

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