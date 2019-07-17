Россиянин за 20 миллионов хотел найти покровительство ФСБ

Пытавшийся дать взятку офицеру ФСБ житель Нефтекумска стал фигурантом уголовного дела, сообщили в среду, 17 июля, «Ленте.ру» в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

«Мужчина представлял интересы коммерческих фирм "Регион Спец Экология" и "Югстрой". В мае 2019 года он, пытаясь прекратить оперативно-розыскные мероприятия на этих предприятиях, предложил офицеру ФСБ взятку в сумме почти 20 миллионов рублей. Кроме того, он в дальнейшем рассчитывал на покровительство со стороны правоохранительных органов», — рассказал официальный представитель регионального следственного управления

Офицер доложил о коррупционном предложении руководству, и в дальнейшем действовал уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый был задержан с поличным при передачи денег. Уголовное дело возбуждено по статье «Дача взятки в особо крупном размере» (ч.4 ст.291 УК РФ).

11 июля сообщалось о задержании замглавы Пенсионного фонда России по подозрению в получении взятки. Позднее он написал явку с повинной по уголовному делу, где отметил, что взятка была в размере 4,4 миллиона рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



