В деле миллиардера-полковника ФСБ появились топ-менеджеры

Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на заочный арест двух фигурантов уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, передает РИА Новости.

Бывшие члены правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко скрылись от следствия. Они объявлены в международный розыск по подозрению в мошенничестве.

Столяренко был членом Общественного совета при ФСБ, профессором Высшей школы экономики, председателем правления акционерного коммерческого банка «Еврофинанс Моснарбанк», членом совета директоров компаний «РусГидро», «Зарубежнефти» и «Телекомпании НТВ».

Бондаренко — председатель комитета по инвестициям нефтегазовой компании «РНГ». В середине 2000-х годов входил в совет директоров «Телекомпании НТВ», агентства экономической информации «Прайм-ТАСС», занимал пост первого вице-президента, зампреда правления банка «Еврофинанс».

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4 июля начальнику 2-го отдела управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину вменили новую статью «Мошенничество». Дело чекиста было передано из Главного военного следственного управления СКР в центральный аппарат ведомства. Оно соединено в одно производство с делом о мошенничестве двух других полковников ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ — был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы сослуживцы Васильев и Фролов. В результате обысков в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.

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