Российские полицейские остались без взяток

Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма. Об этом в четверг, 11 июля, «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал полковник МВД России.

«Раньше в милиции было несколько групп по направлениям службы — а сейчас всех смешали. И один опер у меня работает и по тяжким преступлениям, и по квартирным кражам. В итоге — ни то, ни другое у него хорошо не получается. А тому, у кого ничего не получается, взятку никто и не даст — за что?» — сообщил он.

По словам собеседника «Ленты.ру», профессионалов в полиции остались единицы, и они держатся лишь на каком-то непонятном энтузиазме. «Это наглядно показывает история с журналистом Голуновым: он 12 часов был в руках у оперов — и они даже не попытались сделать хоть что-то, чтобы получить доказательства его вины. Все потому, что привыкли надеяться на дядю», — утверждает офицер.

Анонимные откровения полковника российского МВД можно прочитать ТУТ.

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