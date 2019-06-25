Российские полицейские попали в больницу после кражи на Байконуре

Гражданин Казахстана похитил на космодроме Байконур российское имущество, а скрывавший его местный житель напал на полицейских. Об этом сообщил следственный отдел Следственного комитета России на Байконуре на своем сайте.

Вечером 22 июня в полицию поступило сообщение о том, что с базы на площадке №9 комплекса «Байконур» похитили имущество. Прибывшие на место вызова полицейский увидели, как с территории базы выехал КамАЗ с прицепом. На требования силовиков остановиться водитель автомобиля не ответил и скрылся в близлежащем поселке Тюра-Там.

После этого мужчина заехал в один из дворов. Полицейские проследовали за ним, но были атакованы хозяином дома: он бросил камень в служебную машину, ударил одного сотрудника правоохранительных органов головой в лицо, а второго попытался задушить. На шум к домовладению прибежали знакомые и соседи преступника и стали агрессивно себя вести.

«В целях пресечения группового нападения на полицейских одним из стражей правопорядка было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия», — заявили следователи.

В результате двое полицейских получили телесные повреждения средней степени тяжести и находятся в больнице.

После случившегося были возбуждены дела по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

Космодром Байконур расположен в одноименном городе в Казахстане. Жителями населенного пункта являются более 76,5 тысячи человек, из них 60 процентов — казахстанцы. Город управляется российскими муниципальными предприятиями, службами правопорядка и администрацией. Глава администрации назначается указами президентов Казахстана и России.

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