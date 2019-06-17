Российского полицейского обвинили в домогательствах к девушкам-подчиненным

Следователи в Челябинске возбудили уголовное дело о домогательствах против сотрудника полиции. Об этом в понедельник, 17 июня, в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, дело против полицейского возбуждено по части 1 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества»).

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В свою очередь, в пресс-службе областного главка МВД уточнили, что превышение служебных полномочий полицейского выразилось в «совершении противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава». Это было установлено в ходе проверки, которую провели сотрудники службы собственной безопасности.

При этом отмечается, что нарушивший закон полицейский уже уволен из МВД по отрицательным мотивам «в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел». Его начальники понесут дисциплинарное наказание.

Между тем, как сообщает Znak.com, в уголовном деле фигурируют шесть потерпевших девушек. Они сообщили, что обвиняемый добивался от них близости, угрожая проблемами по службе в случае отказа. С некоторыми из потерпевших у обвиняемого был половой контакт. В настоящий момент следователи проверяют, нет ли на счету обвиняемого других преступных эпизодов.

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