Обвиняемый в харассменте полицейский узнал о своем увольнении из СМИ

Замначальника отдела МВД города Чебаркуль Риф Биктимиров, которого обвиняют в домогательствах к подчиненным сотрудницам, считает обвинения в свой адрес клеветой. Об этом он заявил в интервью Znak.com.

По словам полицейского, он узнал о своем увольнении и уголовном деле из СМИ, находясь на больничном с ребенком. Все обвинения в свой адрес полицейский отрицает. «Я никогда никого ни к чему не склонял и тем более никому не угрожал. Работа отдельно — личная жизнь отдельно. Я не знаю, о каких девушках идет речь. По разговорам в коллективе знаю, что кого-то склоняли оговорить меня», — сказал Биктимиров.

По его мнению, обвинения могут быть связаны со скандалом после апрельского ДТП с начальником ГИБДД Григорием Керусенко. Тогда пьяный полицейский попал в аварию, а Биктимиров помог ему избежать наказания. Начальник регионального главка Андрей Сергеев получил выговор от МВД и предложил уволиться Биктимирову, но он отказался. После этого личность подполковника начали изучать, в том числе, на причастность к коррупции. «Проверяли все: материалы проверок, уголовные дела, искали в первую очередь коррупцию. Но я никогда за все время службы не брал взяток. Тогда стали изучать личность, начали плотно разговаривать с девушками. Считаю, что это оговор», — заявил Биктимиров.

По его мнению, таким образом Сергеев пытается избежать своей отставки с понижением в должности.

Ранее 17 июня следователи возбудили уголовное дело о домогательствах против Рифа Биктимирова. По делу проходят шесть потерпевших девушек, которые утверждают, что Биктимиров добивался от них близости и угрожал проблемами по службе в случае отказа. В областном главке МВД сообщили, что Биктимиров уволен с должности.

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