Сотрудница СИЗО отбилась от домогательств начальника при помощи пистолета

Начальника СИЗО в Нальчике (Кабардино-Балкария) обвинили в попытке изнасилования подчиненной и организации незаконных свиданий в изоляторе. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как считает следствие, в 2016 году обвиняемый неоднократно пытался склонить к сексу одну из сотрудниц СИЗО, но всякий раз она категорически отказывалась. В июне 2016 года мужчина проследовал за подчиненной и ударом в спину затолкал ее в кабинет отдела охраны.

Там обвиняемый повалил потерпевшую на диван и при помощи физического насилия попытался вступить с ней в интимную связь — но та оказала сопротивление. Как отметили в СКР, сотрудница СИЗО пригрозила мужчине табельным оружием и потребовала покинуть помещение, что он и сделал.

Следствие также установило два факта превышения обвиняемым должностных полномочий: он незаконно организовывал встречи на территории СИЗО арестантов и их родственников. Начальнику СИЗО предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование»), а также части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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