Россиянин потратил 22 миллиона рублей на пиво к Новому году

Житель Свердловской области потратил 22 миллиона рублей на пиво к новогоднему столу. Об этом сообщает портал Е1.ru со ссылкой на сервис аналитики «Контур.ОФД».

В чеке россиянина оказалось 175 тысяч позиций, преимущественно светлое непастеризованное пиво разных марок. Покупка была совершена в городе Кушва в декабре 2020 года. Кассиры предполагает, что напитки он мог приобрести для крупного корпоратива.

Также в тройку самых крупных покупок, совершенных уральцами, попали житель Нижнего Тагила, купивший светлое нефильтрованное пиво и сигареты со вкусом яблока на 4,5 миллиона рублей и екатеринбуржец, который приобрел дом за четыре миллиона рублей.

Ранее эксперты финансового маркетплейса «Юником 24» подсчитали, что россияне за время новогодних праздников в среднем потратили 20 тысяч рублей. Отмечается, что эта сумма оказалась на четверть меньше прошлогоднего показателя. При этом около 15 процентов россиян превысили распланированный бюджет и намерены воспользоваться кредитами.