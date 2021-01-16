Стало известно о планах ЕС снизить «господство доллара» после эпохи Трампа

Евросоюз (ЕС) планирует снизить «господство доллара» на мировом рынке после эпохи американского президента Дональда Трампа. Об этом стало известно Financial Times из проекта Еврокомиссии (ЕК) и источников, передает РБК.

Уточняется, что соответствующий вопрос поднимут уже за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Проект планируют принять во вторник, 19 января. В нем идет речь о трудностях, с которыми столкнулся ЕС после восстановления Трампом санкций против Ирана.

В документе также подчеркивается необходимость «защитить» ЕС от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер.

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — отметил источник в ЕК.

Ранее еще один банк отказался вести дела с действующим президентом США Дональдом Трампом. По данным The Wall Street Journal, им стал американский Professional Bank, расположенный во Флориде. Прежде от сотрудничества отказались немецкий Deutsche Bank и американский Signature Bank.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится 20 января. На президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, он обошел действующего президента Дональда Трампа.