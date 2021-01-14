Еще один банк отказался вести дела с Трампом

Еще один банк отказался вести дела с действующим президентом США Дональдом Трампом. По данным The Wall Street Journal, им стал американский Professional Bank, расположенный во Флориде. Прежде от сотрудничества отказались немецкий Deutsche Bank и американский Signature Bank.

Кредитное учреждение выступило с заявлением, что немедленно разрывает отношения с Трампом и Trump Organization. В банке заявили, что не собираются вести дела с действующим главой государства и в будущем. Издание также утверждает, что Vornado Realty Trust, которая работает на американском рынке недвижимости и вместе с Trump Organization, владеет небоскребами в Нью-Йорке и Сан-Франциско, пошла на попятную в планах рефинансирования двух проектов.

Ранее Deutsche Bank и Signature Bank заявили, что не будут больше работать с Трампом после того, как его сторонники 6 января 2021 года штурмовали Капитолий в Вашингтоне. По данным The New York Times, немецкое кредитное учреждение, которое было главным кредитором предпринимателя и политика в последние 20 лет, готово простить Трампу долг в 300 миллионов долларов, просто чтобы поскорее прекратить сотрудничество.

Штурм Капитолия произошел во время митинга сторонников действующего президента США, которые отказываются смириться с исходом ноябрьских выборов, по результатам которых победителем стал Джо Баден. В результате столкновений с полицией в Вашингтоне пострадали люди, пять человек погибли.