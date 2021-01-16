Умер главный демограф России Анатолий Вишневский

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Высшей школы экономики.

Причины смерти не уточняются. Также нет информации о дате и месте проведения похорон.

В 2007 году Вишневский возглавил Институт демографии, который был создан в Высшей школе экономики.

В научном сообществе Вишневского считали главным демографом России. Он внес большой вклад в демографическую науку, а также в социальную историю и экономику народонаселения.

9 января стало известно о смерти российского художника Валентина Сидорова. Он скончался на 93-м году жизни. По информации Московского художественного института имени В.И. Сурикова, перед смертью художник тяжело болел.