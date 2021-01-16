Россия
 
Последние новости
В России спрогнозировали снижение распространения коронавируса
Россиянин потратил 22 миллиона рублей на пиво к Новому году
Опровергнуто отсутствие иммунитета к коронавирусу после снижения уровня антител
Apple захотела обновить дизайн iMac впервые с 2012 года
Прокуроры заявили о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
В Google объяснили блокировку футбольного клуба «Ахмат» на YouTube
Германия ответила на запросы России по Навальному
Германия и Британия отреагировали на выход России из Договора по открытому небу
Восстановлена картина убийства российским чиновником своей любовницы
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер главный демограф России Анатолий Вишневский

Перейти в «Мою Ленту»
Анатолий Вишневский
Анатолий Вишневский
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Высшей школы экономики.

Причины смерти не уточняются. Также нет информации о дате и месте проведения похорон.

В 2007 году Вишневский возглавил Институт демографии, который был создан в Высшей школе экономики.

В научном сообществе Вишневского считали главным демографом России. Он внес большой вклад в демографическую науку, а также в социальную историю и экономику народонаселения.

9 января стало известно о смерти российского художника Валентина Сидорова. Он скончался на 93-м году жизни. По информации Московского художественного института имени В.И. Сурикова, перед смертью художник тяжело болел.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умер заслуженный артист России Александр Воробьев
Умер Борис Грачевский
Умер бывший глава Союза художников России Валентин Сидоров