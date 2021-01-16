В Google объяснили блокировку футбольного клуба «Ахмат» на YouTube

В Google объяснили блокировку футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA) на YouTube. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, блокировка связана с требованиями Управления по контролю за иностранными активами США.

«Согласно законодательству США, Министерство финансов требует от компаний соблюдения ограничений в отношении юридических и физических лиц, вошедших в санкционный список, определенный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). "Ахмат" и ACA попали в этот список, и Google приняла решение заблокировать их аккаунты», — отмечается в сообщении.

Ранее 15 января сообщалось, что футбольный клуб «Ахмат» заблокировали на YouTube. Кроме того, был заблокирован канал ММА-промоушена Absolute Championship Akhmat.

10 декабря 2020 года США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, ММА-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

После этого президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 26 очков в 19 матчах.