Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов обвинил Кадырова в покушении на себя

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, на которого было совершено покушение в феврале 2020 года, назвал главу Чечни Рамзана Кадырова виновным в происшествии. Об этом он заявил в беседе с Deutsche Welle в четверг, 14 января.

Абдурахманов обратил внимание, что в ходе предварительного следствия уже была установлена связь совершенного на него нападения с Чечней. Этот факт подтвердил и суд Швеции, однако местные власти не захотели предпринимать политические меры в отношении России, заметил блогер. Он назвал вынесенный убийцам приговор слишком мягким.

«Конечно, это сам Рамзан Кадыров [виновен]. Нельзя отделить окружение Рамзана Кадырова от самого Рамзана Кадырова <...> Сегодня Кадыров стал полноценной убийственной машиной на территории Европы. У них появилась здесь целая агентурная сеть, некоторые не скрывают даже этого. И это опасно для политических диссидентов в Европе. Это угрожает, в том числе, и безопасности европейских стран», — высказался Абдурахманов.

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Он также назвал Кадырова и его окружение «карательной рукой» президента России Владимира Путина. Блогер подчеркнул, что не удивлен желанием устранить его. «Мне была официально объявлена кровная месть в марте 2019 года государственным чиновником, вторым человеком в регионе, председателям парламента субъекта Российской Федерации (Магомедом Даудовым — прим. «Лента.ру»», — заключил он.

11 января суд в Швеции признал виновными двух россиян в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Подсудимого Руслана Мамаева приговорили к десяти годам тюрьмы, его сообщницу Эльмиру Шапиаеву — к восьми годам. Следствие установило, что причиной нападения на блогера стала критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его отца и бывшего президента республики Ахмата Кадырова.

О нападении на Абдурахманова стало известно в феврале 2020-го. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего Абдурахманова молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы.

В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.