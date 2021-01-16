Чиновник администрации Норильска задержан по делу о гибели людей под лавиной

Руководитель управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Норильска задержан по уголовному делу о гибели людей под лавиной. Об этом в субботу, 16 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

По версии следствия, он не обеспечил должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту сведений, содержащихся в сводке о погодных условиях. В результате оперативный дежурный, который получил от МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска. В результате его халатности местные власти не были предупреждены о лавинной опасности, соответственно, не приняли меры безопасности и в итоге погибли три человека, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что оперативный дежурный диспетчерской службы администрации Норильска был задержан.

8 января 2021 года около 23 часов в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске сошла снежная лавина. В результате были засыпаны четыре строения, в двух из которых находились люди. Погибли три человека: супруги и маленький ребенок, 14-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами.